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Aktüel

Doğu'da sıcaklıklar 2 ile 4 derece artacak

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:43:25 -
Doğu'da sıcaklıklar 2 ile 4 derece artacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerine göre 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta bir, Ağrı ve Ardahan’da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan’da 20, Iğdır'da 19, Erzurum 14, Ağrı ve Kars’ta 13, Ardahan'da 10 olması bekleniyor.

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