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Doğu’da sıcaklık uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık uyarısı yapılarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:04:20 -
Doğu’da sıcaklık uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık uyarısı yapılarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkacağı belirtildi.


Meteorolojiden yapılan açıklamada; “Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 9 derece seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” denildi.

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