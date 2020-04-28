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Aktüel

Doğu’da sağanak yağış

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

2020-04-28 09:46:54 -
Doğu’da sağanak yağış

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Kars’ta eksi 2, Erzurum’da 3, Ardahan’da 1, Erzincan’da 8, Iğdır’da 7, Ağrı’da 4 derece.


Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise; Erzurum ve Ardahan’da 14, Kars ve Ağrı’da 15, Erzincan’da 20, Iğdır’da 18 derece.


Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığının yaşandığı yerleşim yeri eksi 1,9 dereceyle Kars Sarıkamış, en yüksek hava sıcaklığının yaşandığı yerleşim yeri ise 22,6 dereceyle Erzincan Kemaliye oldu.

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