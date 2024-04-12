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Sosyal Medya Doğu’da paralar havada uçuştu! 5 bin kişilik düğün sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Doğu’da paralar havada uçuştu! 5 bin kişilik düğün sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-12 15:51:00 -
Doğu’da paralar havada uçuştu! 5 bin kişilik düğün sosyal medyada gündem oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup Semih Altürk (24) ile Jiyan Altürk (22), dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.

Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi.

Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılanların oluşturduğu halaylar zinciri, meşaleler ve kültürel öğeler dron ile havadan görüntülendi. Düğünde Gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, Damat Semih’e de 550 bin lira takıldı.

Açık alanda yapılan düğünde yağmur yağınca yakınlardaki kapalı halı sahaya geçildi. Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile beraber yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

 
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