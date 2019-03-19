Doğu’da kalkınmanın ilacı ihracat

Mehmet Canıtatlı Erzurum

Türkiye’nin küresel ticaretten aldığı payın artırılabilmesi için bölgesel meclis toplantıları gerçekleştiren TİM, ihracatçıların sesi olmaya devam ediyor. Ülke genelindeki 83 bin ihracatçının Türkiye’nin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmak için tüm zorluklara rağmen çalıştığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, “Dünyanın en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, ürünlerimiz her yerde beğeni ile kullanılıyor. Ancak, firma bazında ihracat verilerini incelediğimizde, ihracatımızın önemli bir kısmının, az sayıda firma tarafından gerçekleştirildiği ortada. 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk bin firma, ihracatın yüzde 63’ünü ilk beş bin firma, ihracatın yüzde 84’ünü gerçekleştiriyor. Diğer taraftan 2018’de yıllık 10 bin doların altında ihracat yapan 11 bine yakın firmamızın gelecek sene tekrar ihracat yapıp yapamayacağını kestirmemiz zor. Zira 2017’ye kıyasla 2018’de 15 bin firma ihracat ailemize katılırken, 9 bin firmamız ise ihracat dünyamızdan ayrıldı. Tüm bu veriler, bu seferberliğin ne kadar önemli, ne kadar gerekli ve en önemlisi, ne kadar acil olduğunu ortaya koydu” tespitinde bulundu.

Erzurum’a yakışan 100 milyon dolar

2018 yılında Erzurum’dan 18,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Gülle, ‘’Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 9’a yakın bir artış demek. Ancak, ilimizin geçmişinde 30-40 milyon dolarlık yıllık ihracat başarıları var. İlimizin ihracatını önce 50 milyon dolara, ardından 100 milyon dolara nasıl taşıyabiliriz, bunu çok iyi irdelememiz gerekiyor. 2019 yılında 100 milyon dolar ihracatı aşan 53 ilimiz arasında Erzurum’u da görmemiz işten bile değil’’ diye konuştu. Gülle, yapacakları planların ardından TİM Doğu Anadolu Meclisi’nin devreye gireceğini belirterek, “Her firmayı ihracat yapabileceği en az iki pazara daha götürmeye çalışacağız. Nasıl ki tüm yumurtaları aynı sepete koymuyorsak, tüm ihracatımızı da tek bir ülkeye bağlamamalıyız” diye konuştu.

Palandöken’de düzenlenen ‘TİM Doğu Anadolu Meclisi´ toplantısında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver de birer konuşma yaptı. Katılımcılara şu mesajları verdiler:

Sıralama değişecek

Erzurum Valisi Okay Memiş: 10 milyon dolarlık ihracat yeterli değil. İlk hedefimiz 50 milyon dolar olabilmeli. İlimiz büyükbaş hayvancılık alanında Konya’dan sonra ikinci sırada. Bu sıralama yılsonunda değişecektir. Turizmde ise insanları istihdam edeceğimiz yatırımlar var. İki yıl içinde üç adet 5 yıldızlı otelin inşasını bitirmek istiyoruz. Hedefimiz yılda 1 milyon turisti ağırlamaktır. Bu konuda gayretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibini de tebrik ediyorum. Öte yanda; iki organize sanayi bölgemiz bulunuyor. İkincisinde 33 adet fabrikanın inşaatı sürmekte. Tekstil Kent projesi ile yeni bir istihdam alanı da açılmış olacak.

Erzurum’un gözü THY’de

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: Erzurum’un Gaziantep’e göre avantajlı yönleri var. İpek yolu üzerindeyiz. Teşvikli bir bölgeyiz. Firmalarımızı yeni dönemde harekete geçirerek önce dış ülkelere ticaret için ziyaretlerde bulunacağız. Havayolu ulaşım ağını da genişletmemiz gerekiyor. Turizmde potansiyelimiz yıldan yıla artarken Türk Hava Yolları’nın (THY) yapacağı her yeni yatırım burası için büyük değer taşıyacaktır.

Yüksek teknolojide iyi durumda

Bölgede 2018’de en az ihracat yapan 10 ilin 7’si Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne bağlı olup Erzurum lokomotif durumda. Erzurum ihracatının yüzde 71’ini Azerbaycan, Irak ve Gürcistan’a yapıyor. Yüksek teknolojide ülkemiz ortalamasının çok ilerisinde olan Erzurum’da ileri teknolojili ürün ihracatı yüzde 8,7 pay alırken orta ileri teknolojide ise oran yüzde 38,9 düzeyinde. Yapılacak çalışmalarla Erzurum’un ihracat seviyesini çok daha ileri taşımak mümkün olabilecek.