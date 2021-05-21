  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Sarıgül, kurultayı yapacakları zamanı açıkladı
Japonya'da İsrail’i çıldırtacak gösteri
Suudi Arabistan'dan flaş çağrı: 2 yılda 1 yapalım
KKKA şüphesiyle tedavi görüyordu! Hayatını kaybetti
Aktüel Doğu'da Gazze zaferi kutlandı
Aktüel

Doğu'da Gazze zaferi kutlandı

Son 10 gün içerisinde Gazze'ye yönelik saldırılarında uğradığı büyük hezimet sonrası ateşkes ilan etmek zorunda kalan işgal rejimine karşı Filistin zaferini tebrik amaçlı birçok doğu ilinde gösteriler düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:58:00 -
Doğu'da Gazze zaferi kutlandı

yeniakit.com.tr

Terörist işgal rejiminin, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına, Bitlis'te, Diyarbakır 'da ve Mardin'de düzenlenen basın açıklamalarıyla tepki gösterildi.

Bitlis Gazze zaferini kutladı

Bitlis Peygamber Sevdalıları öncülüğünde, cuma namazı çıkışı Merkez Ulu Camii önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına AK Parti, Saadet, Yeniden Refah, HÜDA PAR Bitlis il başkanlarının yanı sıra STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'da zafer kutlandı işgalcilere lanet yağdı

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, Filistin'deki direnişin zaferle sonuçlanmasının ardından kitlesel basın açıklaması düzenledi. Kitlesel basın açıklamasında sık sık direnişin zaferini kutlayan sloganlar atıldı, işgal rejimi Siyonist İsaril'e lanet yağdı.

Mardin'de siyonistlere tepki yağdı

İşgal rejiminin Filistin'de düzenlediği katliamları lanetlemek ve Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için onlarca STK'nın bir araya geldiği Mardin Kudüs Platformu öncülüğünde Mardin'de de bir basın açıklaması düzenlendi. Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından toplanan bine yakın kişi, direniş gruplarına destek verip siyonist işgal rejimine tepki gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar uyardı: Yeni bir tehdit ile karşı karşıyayız
Gündem

Abdullah Ağar uyardı: Yeni bir tehdit ile karşı karşıyayız

Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta askeri bölgeleri hedef alan saldırıları değerlendirdi.
Türkiye'den WhatsApp açıklaması
Teknoloji

Türkiye'den WhatsApp açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "WhatsApp, güncellemesinin Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı. ..
Avrupa ülkesinden olay açıklama: Türkiye ile ilişkileri geliştirmeliyiz
Dünya

Avrupa ülkesinden olay açıklama: Türkiye ile ilişkileri geliştirmeliyiz

İtalya'nın Venedik kentindeki Ca' Foscari Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vera Costantini, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerini mutla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay