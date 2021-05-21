Doğu'da Gazze zaferi kutlandı

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Terörist işgal rejiminin, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına, Bitlis'te, Diyarbakır 'da ve Mardin'de düzenlenen basın açıklamalarıyla tepki gösterildi.

Bitlis Gazze zaferini kutladı

Bitlis Peygamber Sevdalıları öncülüğünde, cuma namazı çıkışı Merkez Ulu Camii önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına AK Parti, Saadet, Yeniden Refah, HÜDA PAR Bitlis il başkanlarının yanı sıra STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'da zafer kutlandı işgalcilere lanet yağdı

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, Filistin'deki direnişin zaferle sonuçlanmasının ardından kitlesel basın açıklaması düzenledi. Kitlesel basın açıklamasında sık sık direnişin zaferini kutlayan sloganlar atıldı, işgal rejimi Siyonist İsaril'e lanet yağdı.

Mardin'de siyonistlere tepki yağdı

İşgal rejiminin Filistin'de düzenlediği katliamları lanetlemek ve Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için onlarca STK'nın bir araya geldiği Mardin Kudüs Platformu öncülüğünde Mardin'de de bir basın açıklaması düzenlendi. Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından toplanan bine yakın kişi, direniş gruplarına destek verip siyonist işgal rejimine tepki gösterdi.