  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

BM: Dubai merkezli iki şirket Hafter'e destek için Libya'ya Batılı paralı askerler gönderdi

İzmir'de 'güven huzur uygulaması'nda aranan 57 kişi yakalandı

ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik destek paketini onayladı

ABD'nin askıya aldığı fonları DSÖ'ye kısmen yeniden sağlayacağı iddiası
için kalan
Aktüel

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında artış yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:14:55 -
Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında artış yaşanıyor. Bölgede en yüksek sıcaklık 32 dereceyle Erzincan’da.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan’da 6, Kars’ta 5, Ağrı’da 8, Iğdır’da 13, Erzincan’da 11 derece ölçüldü.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 32, Iğdır’da 30, Erzurum, Ağrı ve Kars’ta 14, Ardahan’da 21 derece olması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı