Doğu'da 4 ilde 61 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle Baskil, Maden, Kovancılar ilçelerinde 1'er, Sivrice'de ise 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 5 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Bingöl merkeze bağlı 10, ilçelerden Adaklı'da 5, Genç'te 6, Karlıova'da 2, Kiğı'da 1, Solhan'da 1 ve Yayladere'de 2 köy, Batman'ın Sason ilçesinde ise 9 köy ve 14 mezraya kar yağışı yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu illerde İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.