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Dünya Doğu Türkistanlı Müslümanlara Ramazan zulmü!
Dünya

Doğu Türkistanlı Müslümanlara Ramazan zulmü!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 23:27:00 - 2024-03-14 23:28:17
Doğu Türkistanlı Müslümanlara Ramazan zulmü!

Çin Devleti, bu yıl da Ramazan ayını Doğu Türkistanlı Müslümanlara zehir ediyor.

Doğu Türkistan'da 2024 yılı Ramazan ayında da; parti üyeleri, kamu personeli, öğrenciler ve öğretmenlerin oruç tutmasını ve namaz kılmasını yasaklayan yasalar uygulamaya alındı.

Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da Ramazan yasağı bildirisi tekrar yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bildiriye göre Müslüman parti üyeleri, kamu personeli, öğrenci, öğretmen, devlet kontrolündeki şirket ve kuruluşlarda çalışanların, Ramazan ayı boyunca oruç tutmalarının yasaklandığı duyuruldu.

Ramazan ayına özel yasaklar arasında Doğu Türkistanlıların, yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim kurmaları da engelleniyor.

Köylerde yaşayanlara polis nezaretinde zorla su içiriyorlar!

Öte yandan işgal altındaki Doğu Türkistan'ın köylerinde de halkın oruç tutup tutmadığını kontrol etmek için Ahaliler Komitesi'ne götürüldüğü, polislerin gözetiminde ilaç ve su içirildiği öğrenildi.

Başta Uygur Türkleri olmak üzere bölgede yaşayan Müslüman Türk toplulukları, oruç tutmak dahil olmak üzere İslami faaliyetlerde bulunamıyor. Dini ibadetlerini yerine getirilmeleri yasaklanıyor. Tesettür ve sakal gibi uygulamaların da yasak olduğu Türk yurdunda, vakit namazları ve teravihler de eda edilemiyor.
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