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Doğu Türkistan'ı dünyadan koparan Çin'den küstah çıkış!

Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, Doğu Türkistan'da uyguladıkları küstah politikaları savunarak Uygurları, DAEŞ'li teröristlere benzetti

22 Ocak 2019 Salı 16:06
Doğu Türkistan'ı dünyadan koparan Çin'den küstah çıkış!

Çin, Doğu Türkistan'daki Uygurları "normal kişilere dönüştürmeye çalıştıklarını" öne sürdü.

Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, Reuters'a verdiği röportajda Doğu Türkistan'da Çin'in yürüttüğü politikaları savundu.

Tiankai, Doğu Türkistan'daki faaliyetlerini ABD'nin Irak ve Suriye'de DAEŞ'e karşı yürüttüğü savaşla kıyaslayarak, ABD'yi çifte standart uygulamakla suçladı. Çinli büyükelçi "DAEŞ'e karşı savaşma suçlamasıyla Amerikan yetkililere yaptırım uygulandığını hayal edebiliyor musunuz?" ifadesiyle, Doğu Türkistan'daki faaliyetlerini "terörizme karşı mücadele" olarak niteledi.

DAEŞ'E benzetti

Cui Tiankai "ABD teröristleri öldürmeye çalışıyor, biz ise yeniden eğitmeye çalışyoruz" diyerek Doğu Türkistan'daki Uygur nüfusu "terörist" olarak adlandırdı ve "Onları normal bireylere dönüştürmeye çalışıyoruz ki normal hayata dönebilsinler" şeklinde konuştu.

Çin, Doğu Türkistan'da "yeniden eğitim kampları" adıyla açtığı merkezlerde, sayısı 1 milyonun üzerinde olarak ifade edilen Uygurlara karşı insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:06
  1. Çin
  2. Doğu Türkistan

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  • VATANDAŞVATANDAŞ1 sa önce
    Alçaklar.

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