Doğu Türkistan’daki Çin zulmü hüngür hüngür ağlattı

İsmail Uğur Ankara

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları ve Konya Selçuk Üniversitesi tarafından organize edilen sempozyumun konuşmacılarından Merve Sayar, Doğu Türkistan’ın tarihi ve genel seyrinden bahsetti. Doğu Türkistan’ın yer altı ve yer üstü zenginlik bakımından dünyanın ender bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Sayar, “Çin yönetimi azgın bir iştahla Doğu Türkistan topraklarındaki bu zenginlikleri sömürmek ve kullanmak istiyor. Doğu Türkistanlı Türkleri sindirerek ve varlığını yok ederek kanlı bir plan peşinde. Çin’in uyguladığı zulmün ve işkencenin tarifi yok. Buna mukabil Doğu Türkistan imanıyla, inancıyla ve umuduyla direniyor. Bu dirence bütün dünyanın dayanışma içinde destek olması gerekiyor.” dedi.

'Her gün bir akrabam eksiliyor'

Konuşmacılardan Türkiye’de yaşayan Hüma Niyaz, Doğu Türkistan’daki akrabalarıyla internet üzerinden görüntülü şekilde haberleşmeye çalıştığını anlatarak, Çin yönetiminin uyguladığı zulmü birebir yaşayanlardan dinlediğini aktardı. Niyaz, “Her konuştuğumda bir akrabamın eksildiğini görüyorum. Bir yakınımla ilgili ‘Nerede?’ diye sorduğumda karşımdakiler derin bir sessizlikle gözyaşına boğuluyor. Anlıyorum ki bir yakınım daha hayata veda etmiş. Eli kanlı Çin yönetimi mazlum Müslümanları bir bir işkencelere tabi tutup yok ediyor. İnsanın elinden birşey gelmemesi çok acı.” diyerek ağlamaya başladı.

Salondaki katılımcılar da duygu dolu anlar yaşarken, anlatılanlar karşısında bazı katılımcıların hüngür hüngür ağladığı görüldü.