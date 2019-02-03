Doğu Türkistan'da ABD ile Çin'den 'işkence' ortaklığı!

Blackwater şirketinin kurucusu Eric Prince’in Hong Kong’da kurduğu güvenlik şirketi, Uygur müslümanlarının sistematik bir baskıya maruz kaldığı Şincan’da eğitim merkezi kurmak için Çinli yetkililerle ön anlaşma imzaladı.

Çin medyasında yayımlanan haberlere göre, ‘riskli bölgelerde’ faaliyet gösteren işletmeler için güvenlik ve lojistik danışmanlığı yapan Frontier Services Group (FSG), Kaşgar şehrinde bir eğitim üssü işletmek için antlaşma imzaladı. Firma, eski bir ABD Deniz Kuvvetleri ve ABD eğitim sekreteri Betsy DeVos’un kardeşi Erik Prince tarafından kuruldu. Prince ayrıca, paralı askerlerden oluşan Blackwater’ın da sahibi. Blackwater ise başta 17 sivilin öldürüldüğü Bağdat katliamı olmak üzere görev yaptığı Afganistan ve Irak’ta çok sayıda sivilin öldürülmesi, yargısız infazlar, tecavüzler ve işkencelerle dünyanın gündemine gelmişti. Dünyanın en karanlık şirketlerinden biri olarak gösterilen Blackwater’in kardeş kuruluşu şimde Doğu Türkistan’daki vahşetinde Çin’e yardım edecek, polislerini eğitecek.

Merkez bürosu Hong Kong’da olan Frontier Services Group, başta Çin ve Afrika olmak üzere pek çok ülkede faaliyet gösteren Çinli firmalar için danışmanlık hizmeti veriyordu.

Şirket sözcüsü, FSG Genel Başkan Yardımcısı Prince’in, ön ve nihai onaydan önce tüm kurul üyeleri tarafından imzalanması gereken anlaşmadan haberi olmadığını söyledi. Sözcü “Şirketin Şincan’daki faaliyetlerle ilgili hiçbir bilgisi veya ilgisi yoktur” iddiasında bulundu. BM raporuna göre bir milyon Uygur ve Müslüman Şincan’daki kamplarda suçlama olmaksızın tutuluyor. Pekin, tesislerin aşırılığa maruz kalan kişilerin terörizmden uzak durmalarına yardımcı olmak ve topluma yeniden entegre olmalarını sağlamak için iyi niyetli “mesleki eğitim merkezleri” olduğunu ileri sürüyor. Ancak uydu görüntüleri, bağımsız medya kuruluşlarının dönem dönem incelemeler yaptığı kamplar hakkında görüş bildiren uzmanlar bu merkezlerin hapishane koşullarından daha ağır şartlara sahip olduğunu söylüyor. Bölge, Çin’in batı kapısı olarak işlev gören Pekin’in küresel altyapısında önemli bir yere sahip.

Sonuç olarak, güvenlik şirketleri bu bölgede etkin olarak varlıklarını sürüdürmek istiyor. FSG’nin Hong Kong’taki şirketinin 22 Ocak’ta Çince yayınlanan açıklamasında, Pekin hükümetiyle Şincan’ın güneyindeki Kaşgar Caohu sanayi parkı ile bir eğitim merkezi için anlaşma imzaladığını duyurdu. Açıklamada ne tür bir eğitim verileceği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. FSG daha fazla yorum talebine de cevap vermedi. Web sitesinde yer alan bilgiye göre şirket, daha önce birçok Çinli şirket için ‘yurtdışı güvenlik uzmanları’ yetiştirmiş, ayrıca Çin ordusunun ve polisinin eğitilmesine yardımcı olmuş.

Kaynak: Karar