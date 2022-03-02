  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Doğu Perinçek’ten Rus televizyonunda skandal benzetme!
Gündem

Doğu Perinçek’ten Rus televizyonunda skandal benzetme!

MAO’cu Doğu Perinçek Rus televizyonunda skandal bir benzetmede bulundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasını eşdeğerde gördü.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 17:20:00 - 2022-03-02 17:22:52

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rus televizyonuna bağlanarak skandal açıklamalarda bulundu. 

Karabağ ile Rus işgalini eşdeğer gördü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Russia Today’e konuştu ve skandal bir benzetmede bulundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin konuşan Perinçek, “Sayın Putin, ABD’nin tehdidinin beyanatlarla durdurulamayacağını bilmektedir. Rusya’nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasında kullandığı silah gibi” iddiasında bulundu.   



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay