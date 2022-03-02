Doğu Perinçek’ten Rus televizyonunda skandal benzetme!
MAO’cu Doğu Perinçek Rus televizyonunda skandal bir benzetmede bulundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasını eşdeğerde gördü.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rus televizyonuna bağlanarak skandal açıklamalarda bulundu.
Karabağ ile Rus işgalini eşdeğer gördü
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Russia Today’e konuştu ve skandal bir benzetmede bulundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin konuşan Perinçek, “Sayın Putin, ABD’nin tehdidinin beyanatlarla durdurulamayacağını bilmektedir. Rusya’nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasında kullandığı silah gibi” iddiasında bulundu.