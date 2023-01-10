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Siyaset

Doğu Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'na TSK eleştirisi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Grup toplantısında TSK'yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 23:31:00 - 2023-01-11 00:16:52

 Yeniakit.com.tr 

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırtına Öbüsleri Teslimat Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşmasından dolayı alkışlayan TSK mensuplarını hedef aldı.

Partisinin Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil; ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak." dedi.

Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi.

Perinçek, "Kılıçdaroğlu, ABD'nin psikolojik harekat dairesinde çalışan bir görevli gibi konuşuyor." ifadelerini kullandı.

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