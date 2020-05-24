Doğu Perinçek'ten katil devlet İsrail'e Kudüs tepkisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ve İsrail’in Batı Şeria ve Kudüs’ü işgal etme planının hazırlıklarına karşı yazılı bir açıklama yaptı.

Perinçek şu ifadeleri kullandı:

“Yüzyılın Anlaşması’ adıyla ABD ve İsrail’in dayatmak istediği projeyi kökten reddediyoruz. Kudüs’ün, Batı Şeria’nın işgalini kabul etmiyoruz. Filistin devletinin ve halkının yanındayız."

"Kudüs bizim kutsal davamızdır"

“İsrail’in yasa dışı işgallerinin son bulması için hep beraber mücadele edeceğiz. Bu ortak cephede buluşulması için Vatan Partisi olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Kudüs bizim kutsal davamızdır. Kudüs yalnızca İslam dünyasının değil, bütün insanlığın ortak meselesidir. Kudüs hiçbir şekilde İsrail’in başkenti olamaz!”