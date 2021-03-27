Doğu Perinçek'ten 'irtica' açıklaması

Haber Global kanalında Buket Güler'in sunduğu ‘Mesele' programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ''irtica'' tartışmalarına ilişkin görüşlerini aktardı.

"Tarihte görülmemiş temizlik yapılıyor"

30 bin irtica mensubunun Türk Ordusu'ndan temizlenerek, Türk tarihinde görülmemiş bir temizlik yapıldığını hatırlatan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ''Türkiye tarihinde böyle bir şey var mı? Yalnız onlar değil DEAŞ temizleniyor, Furkan Vakfı gibi Adnan Oktar gibi Süleymancılar gibi birtakım cemaatler ve tarikatlar hakkında soruşturma açılıyor. Temizlik yapılırken bu temizliğe karşı olanlar ve FETÖ'nün dostları; F tipi ceza evlerinin kapılarına gidip özgürlük diye bağıranlar, Ankara'dan İstanbul'a FETÖ ve PKK'yı hapislerden çıkarmak için yürüyenlerdir. Kılıçdaroğlu, devletin içinden, FETÖ ve PKK'dan dolayı tasvip edilmiş 104 bin rakamında söyleyerek bunları biz kurtaracağız diyor. Şimdi bunlar kalkmışlar irticaya karşı güya tavır alıyorlar. Daha 3 gün önce harp okulu talebeleri Atatürk'ün numarası okunduğunda ayağa kalkıp ''içimizde'' diye haykırdılar.

''Türk hukukuna uygun hale getiriliyor"

Türk hukukunda irticai faaliyet diye bir kavramın olmadığını söyleyen Perinçek, ''Türk hukukunda şöyle bir kavram var, terör örgütleri ile bağlantılı olmak. Terör örgütleri kim; FETÖ, DEAŞ. Şimdi ''irticai faaliyet'' diye her türlü yoruma açık olan bir kavramı kaldırıyorlar. Bunu da irticai faaliyetle mücadele eden, irticanın canını okuyan, hapislere tıkan bir yönetim yapıyor. Terör örgütleri ile bağlantılı iltisak diye tarif ettiğiniz zaman hiçbir tartışmaya yer olmaz. Kaldı ki o yönetmelik, o maddeden ibaret değil. Oraya gelen insanlar vatansever. Türk askerinde, Mustafa Kemal'in askerinde bulunması gereken ahlak, karakter, felsefe onlarda var. Onlarla ilgili maddeler de var.'' ifadelerini kullandı.

''İrticanın merkez Amerikadır"

Muhalefetin de FETÖ dostlarından geldiğinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Perinçek, ''FETÖ'yü hapislerden kurtarmak isteyenler şimdi irticai faaliyet diyor. Ben bir hukukçu olarak söylüyorum irticai faaliyet diye hukuki kavram yok! Amerika dünyadaki irticanın merkezidir, irticanın ağasıdır. Bu bir irtica tarifidir. Başkası bunu başka türlü tarif eder ama kanunlarda böyle bir kavram yok. Kanunlardaki kavram yeni yönetmeliğe getirildiği gibidir, terör örgütleri ile bağlantılıdır son derece isabetli bir kavramdır. Bir yönetmeliğe memurların alımı, subayların alımı ile bir madde koyduğunuz zaman onun somut karşılığı olması lazım. Hukukta yoksa herkesin yorumuna açık bir kavram koyamazsınız.'' diye konuştu.