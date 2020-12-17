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Siyaset Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı
Siyaset

Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı

HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara dahil olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu karşılıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:18:00 -
Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'HDP'nin kapatılması' çağrısı yapmış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ise "Parti kapatmak çözüm değil" demişti.

Bu kez de Bahçeli, "Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir?" sözlerini sarfetmişti.

"Umuyoruz bütün partiler başvuru yapar"

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de tartışmaya ilişkin görüşüşünü bildirdi.

Perinçek, şunları söyledi: Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu karşılıyoruz. MHP'nin Siyasi Partiler Kanununun 100. maddesine göre HDP'nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığına resmi başvuruda bulunma hakkı vardır. Umuyoruz bütün partiler başvuru yapar.

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Yorumlar

Ülkücü

Mahkemede hdp'ye gül ve çiçek verir, bohçalı da davaya müdahil olur ve hdp mebusları çok mülayim insanlardır onlarla TBMM de yaptığım sohbetlerin hala tadı damağımdadır der.
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Ace

PARTİ KAPATMAK ÇARE DEĞİL, ÖNCEKİ KAPATILAN PARTİLERDE OLDUĞU GİBİ BİR HARF DEĞİŞTİRERK YENİSİNİ AÇARLAR. ÇARE; TERÖRE BULAŞAN KİŞİLERE PARTi KURDURMAMAKTIR.
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