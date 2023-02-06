Doğu Perinçek'ten deprem açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa'daki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Perinçek, hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Türk milletinin bu tür felaketler karşısında güçlü, büyük tarihi birikimi, tecrübesi olan bir millet olduğunu vurgulayan Perinçek, "Karamsarlık düşmanımız. Deprem nedeniyle birtakım kara propagandalar, tekrar psikolojik harekatlar gibi bunların gündeme getirildiğini görüyoruz. Buna karşı milletçe beraberiz, dirençliyiz. Acıları güce çevireceğiz. Her felaketin de acının da milletçe üstesinden gelecek birikime sahibiz. Devletimiz, hükümetimiz imdadına koşacaktır vatandaşlarımızın. Bu konuda hepimizin gözleri kamunun üzerinde. Vatan Partisi olarak bütün örgütlerimizle temasa geçtik ve milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

Perinçek, 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili tek başlarına seçime katılacaklarını belirtti.

Vatan Partisinin seçimlerde yüzde 7 barajını geçeceğini ifade eden Perinçek, "Mecburiyetler Vatan Partisi'ni göreve çağırıyor. Tarih Vatan Partisi'ne yürü diyor ve Vatan Partisi yürümektedir. Biz önümüzdeki seçimlerde yüzde 7 barajını geçeceğiz ve meclise gireceğiz. Türkiye'nin önündeki, üreticilerin milli hükümetin de bir anahtar görev yaparak yerimizi alacağız. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.