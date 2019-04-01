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Doğu Perinçek'in maskesi düştü: Bundan sonra devam etme şansları yok

Yerel seçim sürecinde AK Parti'ye destek veren açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in maskesi düştü. Türkiye genelinde zafer kazanan AK Parti'nin başarısını görmezden gelen Perinçek yaptığı açıklamada, "Göreceksiniz, buradan söylüyorum, bundan sonra AK Parti iktidarının devam etme şansı yok" dedi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 02:20
Doğu Perinçek'in maskesi düştü: Bundan sonra devam etme şansları yok

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçimine dair yaptığı ilk açıklamada "Göreceksiniz, buradan söylüyorum AK Parti iktidarının devam etme şansı yok. Cumhurbaşkanlığı sistem, içerisinde bir çözüm yok" dedi.

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin Ulusal Kanal'da açıklamalarda bulunan Perinçek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ekonomideki iflas, seçim sonuçlarına da yansıdı. Türkiye'nin önünde hükümet, iktidar sorunu var. Artık Türkiye'yi AK Parti tek başına yönetemez. Önümüzdeki ekonomik sarsıntılara bakıyoruz. Türkiye, ağır bir durumla karşı karşıya. Çok ciddi bir uyarı, bu. Öte yandan bir tane olumlu nokta var. HDP oylarının Güney Doğu illerimizde düşmesi. Bölücülük kaybediyor. AK Parti iktidarının sonu geldi. Türkiye, önümüzdeki dönem iktidar arayışlarına girmiştir.

AK Parti'nin oy kaybetmesi, AK Parti'nin bu ekonomik gidişat karşısındaki çaresizliği, CHP'ye yaramış oluyor. CHP, tarihi bir fırsatı da tam anlamıyla değerlendirememiştir. CHP'nin HDP ile ve İyi Parti ile ittifak siyaseti, ona kazandığı oyların önemli bir kısmını da kaybetmiş gösteriyor.

Göreceksiniz, buradan söylüyorum AK Parti iktidarının devam etme şansı yok. Cumhurbaşkanlığı sistem içerisinde bir çözüm yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesi veya Cumhurbaşkanının istifası dışında görülen bir çözüm yok. Türkiye, büyük bir karar verecek. Türkiye, çalkantılı bir döneme giriyor.

Türkiye, parlamenter sisteme dönecek."

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 02:20
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