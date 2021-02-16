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Siyaset Doğu Perinçek'in Gara şehitleriyle ilgili ifadeleri tepki çekti
Siyaset

Doğu Perinçek'in Gara şehitleriyle ilgili ifadeleri tepki çekti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'ulusal yas' ilan edilmesi talebine ilişkin, "Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" şeklindeki sözlerine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 21:23:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 kişinin katledilmesine ilişkin katıldığı televizyon programında sarf ettiği, "Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" sözleri tepki çekti.

Doğu Perinçek'ten tepki çeken sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV'de Kübra Par moderatörlüğündeki 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına katıldı.

Kübra Par, programın bir başka konuğu Gürkan Zengin'e 'CHP'nin ulusal yas ilanı talebine ne dersiniz?' sorusunu yöneltti.

Gürkan Zengin, "Benim buna bir itirazım olmaz. Olacaksa olur. Yasal mevzuat ne diyorsa uygundur" dedi. Bu sırada Doğu Perinçek, "Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz. Her 13 kişide ulusal yas..." dedi.

Doğu Perinçek'in bu sözleri sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu. 'Doğu Perinçek' hashtagi ile Perinçek'in sözlerine tepki yağdı.

 

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Vatandaş

Adam a göre ne var ateş düşüğü yeri yakar
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