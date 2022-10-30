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Gündem Doğu Perinçek'in dua etmesi Ayşe Hür'ü çıldırttı! "Herkese günaydın"
Gündem

Doğu Perinçek'in dua etmesi Ayşe Hür'ü çıldırttı! "Herkese günaydın"

CHP yandaşı yazar Ayşe Hür, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i, TOGG töreninde duaya eşlik etmesi üzerinden hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 20:53:00 - 2022-10-30 21:02:00
Doğu Perinçek'in dua etmesi Ayşe Hür'ü çıldırttı! "Herkese günaydın"

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin "Devrim" ile başlayan hayali dualarla gerçek oldu.

18 Temmuz 2020'de temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda üretimi yapılan ilk TOGG banttan indirilirken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.

Prof. Erbaş'ın duasına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de eşlik etmesi, laikçiler tarafından hedef alındı.

Nevşin Mengü'nün paylaşımından sonra başlayan tartışmaya Ayşe Hür de katıldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hür, Perinçek'in geçmiş yıllarda Yeni Akit'e verdiği bir röportajındaki sözlerini aktararak, duadan olan rahatsızlığını kelimelere döktü.

Hür mesajında şunları söyledi:

Herkese günaydın!

Doğu Perinçek, 21 Ekim 2018, Yeni Akit-Mehmet Koçak'a: "Ateist değil Müslümanım. Bayram namazlarını kaçırmam, Cuma namazlarına vakit nispetinde gitmeye çalışıyorum. Hz. Peygamberimiz (sav) müstesna bir insandır, büyük bir devrimcidir. Ümmet anlayışı birleştiricidir."

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