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Gündem Doğu Perinçek haddini aştı! Rusya'nın saldırılarına Hz. Muhammed'den örnek verdi
Gündem

Doğu Perinçek haddini aştı! Rusya'nın saldırılarına Hz. Muhammed'den örnek verdi

Sözde ulusalcı özde Maocu ve Rusçu Doğu Perinçek, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili skandal bir benzetmede bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini haklı bulduğunu belirten Vatan Partisi Genel Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşını Hz. Muhammed'in savaşına benzeterek büyük bir küstahlık örneği sergiledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 18:24:00 -
Doğu Perinçek haddini aştı! Rusya'nın saldırılarına Hz. Muhammed'den örnek verdi

Sözde ulusalcı özde Maocu ve Rusçu Doğu Perinçek, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili skandal bir benzetmede bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini haklı bulduğunu belirten Vatan Partisi Genel Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşını Hz. Muhammed'in savaşına benzeterek büyük bir küstahlık örneği sergiledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki gece, Ulusal Kanal'daki Çıkış Yolu programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek, programda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını değerlendirdi.

İki ülke arasındaki gerilimi ABD üzerinden değerlendiren Perinçek, Rusya'nın emperyalizme savaş açtığını ve Ukrayna'ya barış getireceğini belirtti. "Savaşa hayır" sloganını da saçma bulduğunu belirten Perinçek, Rusya'nın savaşını Hz. Muhammed'in zulme karşı yaptığı savaşlara benzeterek "Milli kurtuluş savaşına evet, emperyalist savaşına hayır... Savaşa karşıysak ABD'nin genişlemesine tavır alacağız. 'Savaşa hayır' diyenlerin hiçbiri NATO'ya 'hayır' demiyor. ABD emperyalizmine 'hayır' demiyor. Hz. Muhammed'in savaşına 'hayır' diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar" herzelerini yumurtladı. 

 

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Yorumlar

Abdullah Murat

Zulmü kurana göre (Allahın tanımına göre isyan küfür şirk) alırsan rusyanında abdninde natonunda ukraynanında zalimler olduğunu anlardın. Kafirler zalimdirler. Zalim olmadan kafir olunmaz. Allahın sınırlarınca hükümlerince hareket etmeyen düzeni sağlayamaz haklıda çıkamaz.
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Kocakurt

Cumhur İttifakı elemanı değil mi bu ?!
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