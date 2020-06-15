Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, ortak kullanım alanları ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ederken, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

- Düzce

Düzce Belediyesi ekiplerince, Kültür Merkezi binasında bulunan maske üretim atölyesi düzenli aralıklarla temizlenip dezenfekte ediliyor.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara maske takma ve sosyal mesafeyi koruma konusuna hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Düzce Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Merkez Hastanesi'nde verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon muayene ve tedavi hizmetlerinin normalleşme süreciyle bugünden itibaren Muncurlu Ek Hizmet Binasında verilmeye başlanacağını duyurdu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise koronavirüsün bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kaldığı belirtilerek, "Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadelerine yer verildi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü idari binası ve hizmet araçlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Kentte zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.



Temizlik ekipleri ise çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

- Karabük

Karabük Valiliği, maskesiz sokağa çıkan kişilere 3 bin 180 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.

Valilik, ayrıca engelli vatandaşların, aktif iş gücü programlarından ve hibe destekleri projelerinden etkin şekilde yararlanabildiğini bildirdi.

Safranbolu Kaymakamlığı, karantina uygulanan Beşgöz Sokak'ta yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından giderildiğini kaydetti.

- Bolu

Bolu kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kontroller devam ediyor.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle yoğunluk yaşanmıyor. Caddede polis ve bekçiler tarafından vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun kent merkezi girişlerinde polis ve sağlık ekipleri tarafından maske, sosyal mesafe kontrolü ve ateş ölçümü gerçekleştiriliyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler ise kentin işlek noktalarında dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.