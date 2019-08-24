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Doğu Ligi Tenis Şampiyonası

- Gaziantep'te gerçekleştirilen Doğu Ligi Tenis Şampiyonası'nda, kadınlarda Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü, erkeklerde ise Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü birinci oldu- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:"Turnuvada mücadele eden Ağrı, Van ve Diyarbakır'dan gelen çocuklar o kadar cevval ki, küçük dokunuşlar büyük başarılar getiriyor. Ben buna inanıyorum. Biz yöneticilerin en büyük görevi fırsat vermek, fırsat eşitliği sağlamaktır"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:05
Doğu Ligi Tenis Şampiyonası


GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Tenis Federasyonunca (TTF) düzenlenen Doğu Ligi Tenis Şampiyonası'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Mehmet Şimşek Tenis Kortu'nda 19 Ağustos Pazartesi günü başlayan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyonun son gününde ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun her dalının önemli olduğunu belirtti.

Doğan her çocuğu, genetik olarak hangi spor dalına yatkınsa o dala yönlendireceklerini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Her bir spor dalı bizim için çok kıymetlidir. Sporu tabana yaymamız, her evde sporu konuşturmamız lazım. Hem bedenen hem de kalben çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız lazım. Turnuvada mücadele eden Ağrı, Van ve Diyarbakır'dan gelen çocuklar o kadar cevval ki, küçük dokunuşlar büyük başarılar getiriyor. Ben buna inanıyorum. Biz yöneticilerin en büyük görevi fırsat vermek, fırsat eşitliği sağlamaktır. Turnuvaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ufku ve vizyonu olan bir şehiriz. Bugün doktorlarımız, mimarlarımız ve mühendislerimizin hepsi tenisçi. Bunlar birbirini büyüten şeyler, iyi bir doktor iyi bir tenisçi olabiliyor. Bu tablo, çok yönlülüğümüzü nasıl başardığımızı bizlere gösteriyor. Sporun kaybedeni yoktur o yüzden herkes birincidir, herkes kazanandır."

Gaziantep Valisi Davut Gül, ev sahipliği yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ederek, 19 ilden gelen 400 tenisçinin bir hafta boyunca Gaziantep'e renk kattığını belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Şampiyonada kadınlarda, Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü birinci, Van Tenis Kış Sporları ikinci, Elazığ Gençlik Spor üçüncü ve Adıyaman Tenis Dağcılık Spor Kulübü dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü birinci, Van Tenis Kış Sporları ikinci, Ağrı Gençlik Spor Kulübü üçüncü ve Elazığ Gençlik Spor Kulübü de dördüncü oldu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:05
  1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası
  2. Gaziantep Büyükşehir Belediye BaşkanıFatmaŞahin
  3. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  4. Mehmet Şimşek Tenis Kortu

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