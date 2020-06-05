  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Doğu Kışla Pazar Alanı’nda hatalı parklanmaya geçit verilmiyor

İzmit Doğu Kışla Perşembe Pazarı’nda yasak parklanma yapan araçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekici ile kaldırılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:44:55 -
Doğu Kışla Pazar Alanı’nda hatalı parklanmaya geçit verilmiyor

İzmit Doğu Kışla Perşembe Pazarı’nda yasak parklanma yapan araçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekici ile kaldırılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve sağlığı için kendi sorumluluk sahasındaki görevlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. İzmit Doğu Kışla Perşembe Pazarı alanında bazı araçlar yeşil alanlara ve yasaklı bölgelere park ediliyor. Bu araçlar hakkında işlem yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çekici ile araçları yerlerinden kaldırıyor.


Çekiciye alınan araçlar yediemin otoparkına götürülüyor. Pazarın açık olduğu günlerde açık otoparka park etmeleri yasak olan kamyon, kamyonet ve otobüs gibi araçlar da çekiciyle bulundukları yerden kaldırılıyor. Çekilen araçlara yasal çerçevelerde cezai işlem uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı