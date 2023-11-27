Doğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu kesimlerde beklenen kuvvetli sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

Bugün doğu kesimlerde beklenen yağışların Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Bitlis ve Hakkâri'nin yüksek kesimleri, Erzurum çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın kuzeyi ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgâr ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)