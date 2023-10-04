Doğu Karadeniz’in zirveleri beyaza büründü
Doğu Karadeniz Bölgesi ve Rize'nin en yüksek yaylalarından olan 2 bin 700 rakımdaki Avusor Yaylası beyaza büründü.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde yer alan Avusor Yaylası’nda dün öğleden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde, 2 bin 700 metre yükseklikte yer alan Avusor Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü Avusor Yaylası’nda kar kalınlığı 2-8 cm arasında değişiyor. Yaylacılar koyunları ile birlikte düşen kar yağışının ardından dönüş hazırlıklarına da başladı.