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Doğu Karadeniz'den 564,5 milyon dolarlık ihracat rakamı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın ilk 6 ayında 111 ülkeye 564,5 milyon dolarlık ihracat.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:59
Doğu Karadeniz'den 564,5 milyon dolarlık ihracat rakamı

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde 564 milyon 525 bin 995 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin sorumluluk alanındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın ilk 6 ayında 111 ülkeye ürün satıldığını belirtti.

Birlik üyelerinin bu dönemdeki ihracatının tutarının 564 milyon 525 bin 995 dolar olduğunu bildiren Kalyoncu, en fazla ihracatın Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Fransa'ya yapıldığını ifade etti.

Kalyoncu, iller bazında değerlendirildiğinde ise en fazla dış satımı Trabzon'daki ihracatçıların yaptığını belirtti. Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz illerinden en fazla tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiş olup, ikinci sırada madencilik, üçüncü sırada ise sanayi ürünleri ihracatı yer almıştır. Tarım ürünleri ihracatında yurt dışı fiyat hareketlerine bağlı olarak düşüş yaşanmasına rağmen sektör içinde yer alan su ürünleri ihracatında başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere önemli artış yaşanmıştır. Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak bölgeden yapılan madencilik ürünleri ihracatında da değer bazında düşüş yaşanmış olup, önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalardaki hızlı toparlanma ve ihraç pazarlarımızın ekonomilerindeki büyümeye bağlı olarak emtia fiyatlarında yaşanacak yükseliş bölgemiz ihracatına artış olarak yansıyacaktır."

24 Haziran'daki seçimlere de değinen Kalyoncu, "Seçimler istikrarla sonuçlanmıştır. Yeni kabinenin açıklanmasıyla ekonomik reformlara odaklanacak hükümetin ülkemizi yatırım açısından cazip bir platforma taşıyacak olması, önümüzdeki dönemde çok önemli kazanımlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:59
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Gümüşhane
  4. Artvin
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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