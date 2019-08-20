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Doğu Karadeniz’de satılan konut sayısı yüzde 19 azaldı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde satılan konut sayısının yüzde 19 oranında azaldığı belirtildi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:54
Doğu Karadeniz’de satılan konut sayısı yüzde 19 azaldı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde satılan konut sayısının yüzde 19 oranında azaldığı belirtildi.


TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün TÜİK veri tabanından derlediği bilgilere göre, 2019 yılı Temmuz ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 102 bin 236 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 19,0 azalarak 2 bin 628 oldu.


2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 28,2 azalarak 112’ye, Trabzon’da yüzde 23,2 azalarak 869’a, Giresun’da yüzde 19,2 azalarak 540’a, Ordu’da yüzde 17,5 azalarak 758’e, Gümüşhane’de yüzde 8,1 azalarak 114’e ve Rize’de yüzde 5,2 azalarak 235’e düştü.


2019 Temmuz ayında satılan konutlara ait satış şekli verilerinden TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nce elde edilen bilgilere göre, Artvin’de satılan konutların yüzde 24,1’i ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Ordu’da yüzde 15,8’i, Rize’de yüzde 13,2’si, Giresun’da yüzde 12,2’si, Trabzon’da yüzde 8,7’si ve Gümüşhane’de yüzde 5,3’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Giresun’da satışı yapılan konutların yüzde 58,5’i ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Gümüşhane’de yüzde 57,9, Ordu’da yüzde 56,5, Artvin’de yüzde 46,4, Rize’de yüzde 46,0 ve Trabzon’da yüzde 40,3 olarak gerçekleşti.



Trabzon yabancılara en fazla konut satılan 7. il oldu


Türkiye genelinde 2019 yılı Temmuz ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 oranında artarak 4 bin 192 oldu. 2018 yılı Temmuz ayında Trabzon’da yabancılara toplam 108 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 0,9 oranında artarak 109 konut satışı gerçekleşti. Trabzon, bu satış rakamı ile 2019 Temmuz ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan 7. il oldu. Trabzon, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 648 konut satılırken 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 17,6 oranında azalarak 534’e düştü. 2019 Temmuz ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il dikkate alındığında 2019 Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı azalan tek il oldu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:54
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