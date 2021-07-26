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Gündem Doğu Karadeniz'de salı günü aşırı yağış bekleniyor
Gündem

Doğu Karadeniz'de salı günü aşırı yağış bekleniyor

Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde salı günü aşırı yağış öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 09:35:00 -
Doğu Karadeniz'de salı günü aşırı yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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