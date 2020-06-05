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Aktüel

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesindeki 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:13:38 -
Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesindeki 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin geneli ile öğle saatlerinde iç kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek.


Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Bayburt ve Artvin’de 22, Trabzon’da 21, Gümüşhane’de 25, Giresun ve Rize’de 23 derece olması öngörülüyor.

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