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Aktüel

Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 09:04:54 -
Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren 4 ilde yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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