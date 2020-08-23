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Aktüel Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Aktüel

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 09:48:59 -
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

TRABZON (AA) - Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.



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