  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 08:40:06 -
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak yoğun yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kilogram/metrekare) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Ermenistan açıklaması
Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle
Dünya

Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle

ABD, Japonya Hükümetine RAM Blok 2 Taktik Füzeleri ve ilgili teçhizatın tahmini 55.311 milyon dolarlık muhtemel bir Yabancı Askeri Satışını ..
Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…
Dünya

Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar Türkiyer-Ermenist..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay