Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah itibarıyla sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon'un doğusunda (Sürmene, Köprübaşı, Of, Dernekpazarı, Çaykara, Hayrat) kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olarak perşembe sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor