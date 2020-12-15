  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Aktüel

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:07:10 -
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah itibarıyla sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon'un doğusunda (Sürmene, Köprübaşı, Of, Dernekpazarı, Çaykara, Hayrat) kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olarak perşembe sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler
Dünya

Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulund..
Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu
Korona Virüs

Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu

Kapitalist düzenin acımasızlığı kendisini koronavirüs salgınında da gösterdi. Emperyalist zengin ülkeler bu durumda bile aç gözlü davranmayı..
Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara ilişkin yaptığı..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay