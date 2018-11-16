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Doğu ilinde 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde bulunan 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

16 Kasım 2018 Cuma 18:05
Doğu ilinde 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari il merkezi, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerindeki 30 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

"Vatandaşların izinsiz girmesi yasaklanmıştır"

Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge, 20 Kasım 2018 günü saat 00.00.01’den 4 Aralık 2018 günü saat 23.59.59’a kadar, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi.

‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen bölgelerle ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:05
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