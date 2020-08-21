  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Guta kimyasal silah katliamının 7. yılı
Aktüel

Doğu Guta kimyasal silah katliamının 7. yılı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:03:12 -
Doğu Guta kimyasal silah katliamının 7. yılı

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısına sessiz kalan uluslararası topluma tepkisini belirterek, sorumluların yargılanmasını istedi.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının 7. yılına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, kimyasal silah saldırılarından vazgeçmeyen Esed rejiminin yargılanmadığı anımsatılarak, "Çökmüş uluslararası sistem, katliamın yaşanmasına ve daha sonra da sorumluların yargılanmamasına izin verdi." ifadesi kullanıldı.

Esed rejiminin, Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanmaktan vazgeçmediği vurgulanan açıklamada, sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesince yargılanması istendi.

- Doğu Guta katliamı

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak, 1400’in üzerinde sivili öldürmüştü.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Katliamın ardından Doğu Guta, 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık muhasaradan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket
Gündem

2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için polis tarafından uyarılan Rana Batı adlı kişinin polise direnmesinin ardından gözaltına alınması so..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! O isim istifa ettirildi
Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! O isim istifa ettirildi

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İBB'de Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyesi Hasan Bülent Kahraman istifa ettirildi. ..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı