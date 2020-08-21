Doğu Guta kimyasal silah katliamının 7. yılı

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısına sessiz kalan uluslararası topluma tepkisini belirterek, sorumluların yargılanmasını istedi.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının 7. yılına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, kimyasal silah saldırılarından vazgeçmeyen Esed rejiminin yargılanmadığı anımsatılarak, "Çökmüş uluslararası sistem, katliamın yaşanmasına ve daha sonra da sorumluların yargılanmamasına izin verdi." ifadesi kullanıldı.

Esed rejiminin, Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanmaktan vazgeçmediği vurgulanan açıklamada, sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesince yargılanması istendi.

- Doğu Guta katliamı

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak, 1400’in üzerinde sivili öldürmüştü.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Katliamın ardından Doğu Guta, 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık muhasaradan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.

