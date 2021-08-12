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Eğitim Doğu Anadolu’nun en büyük öğrenci yaşam merkezi hizmete açılıyor
Eğitim

Doğu Anadolu’nun en büyük öğrenci yaşam merkezi hizmete açılıyor

Ardahan Üniversitesi tarafından Yenisey Kampüsü’nde inşa edilen Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi ve Derya Samancı Yaşam Merkezi hizmete açılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 17:52:00 -
Doğu Anadolu’nun en büyük öğrenci yaşam merkezi hizmete açılıyor

İçerisinde bowling salonu, sauna, atletizm pisti, olimpik yüzme havuzu, alışveriş merkezi, kafeteryanın yanı sıra FIBA onaylı voleybol ve basketbol sahası bulunan merkez Doğu Anadolu’nun en büyük öğrenci yaşam kompleksi olma özelliğini taşıyor. Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber,öğrencilerin kampüste hem keyifli hem de verimli bir şekilde vakit geçirebilmeleri adına Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi ve Derya Samancı Yaşam Merkezi’nin yapıldığını ifade etti. Biber, son 4 yılda fiziki alt yapısı, akademik kadrosu ve eğitim-öğretim kalitesi açısından çok önemli mesafeler kat eden Ardahan Üniversitesi’nin öğrencilerini sabırsızlıkla beklediğini de belirtti.

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