Doğu Anadolu’dan 169 ülkeye ihracat

Bu dönemde Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ile Siirt’ten, 169 ülkeye ürün gönderildi. İhracatta bir numarada 165 milyon 493 bin dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 40 milyon 272 bin dolarla İran, 35 milyon 499 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan takip etti.