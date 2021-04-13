Doğu Anadolu’dan 169 ülkeye ihracat
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyelerince ilk 3 ayda 17 ilden yapılan ihracat, yüzde 42.89 artarak 617 milyon 154 bin dolara ulaştı.
Bu dönemde Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ile Siirt’ten, 169 ülkeye ürün gönderildi. İhracatta bir numarada 165 milyon 493 bin dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 40 milyon 272 bin dolarla İran, 35 milyon 499 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan takip etti.