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Aktüel

Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:19:02 -
Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 11, Tunceli'de 8, Erzincan'da 7, Erzurum ve Ağrı'da 5, Ardahan ve Kars'ta 3 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 24, Tunceli'de 22, Erzincan'da 19, Ağrı'da 18, Kars ve Ardahan'da 16, Erzurum'da 14 derece olacak.

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