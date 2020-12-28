  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:36:07 -
Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 6, Bitlis'te 2, Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhammed Salah'tan tepki çeken paylaşım
Spor

Muhammed Salah'tan tepki çeken paylaşım

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın Noel paylaşımına bazı taraftarlar tepki gösterdi.
Gündem

"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

Koronavirüs pandemisi sürecinde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı olmayanları vatan haini ilan etti. ..
Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler
Spor

Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler

Trafikte yol verme kavgasında 8 kişi, baba ve oğulun bulunduğu aracın önünü kesip dehşet saçtı. Çıkan kavgada Salim Tuğ (53) yaşamını yitird..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay