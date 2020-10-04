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Aktüel Doğu Anadolu'da sıcaklıklar gece 3 dereceye kadar düştü
Aktüel

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar gece 3 dereceye kadar düştü

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:59:44 -
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar gece 3 dereceye kadar düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar gece 3 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ardahan ve Erzurum'da 5, Ağrı'da 6, Erzincan'da 10, Iğdır'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 26, Iğdır ve Ağrı'da 24, Erzurum'da 21, Kars'ta 20, Ardahan'da 18 derece olması öngörülüyor.

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