Doğu Anadolu’da sıcaklık, mevsim normalleri civarında Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,

bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 8, Ardahan’da 10, Ağrı, Erzincan ve Tunceli’de 14, Erzurum’da 13 ve Iğdır’da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır’da 33, Erzincan’da 34, Tunceli’de 35, Ağrı’da 30, Erzurum’da 29, Kars ve Ardahan’da 25 derece olması bekleniyor.

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