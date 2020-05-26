Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son günü de sokaklar boş kaldı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Arefe gününden beri yurt genelinde uygulanan ve bugün son günü olan sokağa çıkma kısıtlamasına Erzurum'daki vatandaşalar bayramın son gününde de riayet etti.

Kentin diğer illerle olan bağlantı yolları ile merkezde uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamadan muaf oldukları için sokağa çıkan vatandaş ve sürücülerin izin belgelerini kontrol edip bayramlarını kutladı.

Ateş ölçen polisler, sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak sürücü yanında seyahat edenleri ise arka koltuklara aldı.

Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de uygulama noktalarında şüphelendikleri araçları güvenli noktalara çekerek, narkotik dedektör köpekler eşliğinde kontrol etti.

Bazı vatandaşların açık olan fırınlardan ekmek aldığı görüldü.

- Ardahan

Ardahan'da bayramın üçüncü günü de cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Polis, bayramın üçüncü günü kentte birçok cadde ve sokak girişinde tedbir aldı. Durdurulan vatandaş ve araçlarda izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

Ardahanlılar genel olarak bayramın üçüncü gününde de kurallara uyup sokağa çıkmamaya özen gösterdi.

Fırınlara yakın bazı noktalardaki vatandaşlar ekmek almak için dışarı çıktı.

- Tunceli

Tunceli'de de vatandaşların büyük titizlikle uyduğu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentte sessizlik hakim oldu.

İlk günden itibaren kısıtlamaya uyulan Tunceli'de polis ekipleri devriye görevlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde uygulama noktası oluşturan polis, görevleri ya da işleri gereği sokağa çıkan vatandaşlar ve araç sürücülerinin kimliklerini kontrol ederek, sokağa çıkma gerekçelerini sordu.

Polis ekipleri vatandaşlara kısıtlamanın bu gece yarısına kadar devam ettiğini hatırlattı.

- Kars

Kars'ta da sokağa çıkma yasağı yüzünden bayramın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktaları ile Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi, İnönü Caddesi girişinde ve bazı alanlarda uygulama gerçekleştirdi.



Araçları durduran ekipler sürücü ve vatandaşların izin belgelerini inceledi, fırın işletmeleri de cadde ve sokaklarda ekmek sattı.

- Iğdır

Iğdır'da da bayramın üçüncü gününde sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlar, alınan karara uydu.



Polis bazı cadde ve sokaklarda devriye gezerek dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini inceledi.

- Erzincan

Erzincan'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.



Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Halitpaşa, Ordu ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında polislerce uygulama yapılarak dışarı çıkan vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

- Ağrı

Ağrı'da da Ramazan Bayramı'nın son gününde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Cumhuriyet, Eski Van, Erzurum caddeleri ve meydanların sokağa çıkma yasağı sebebiyle vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sessizliğe büründüğü kentte, vatandaşlar yurt genelinde uygulanan yasağa, bayramın ve yasağın son gününde de uydu.