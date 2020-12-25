Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle sokaklarda ve yollarda buzlanma meydana geldi.
Belediye ekipleri şehirde tuzlama ve buz temizliği yapıyor.
Ardahan, Kars ve Ağrı'da dere ve nehirler soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Bitkilerin don tuttuğu şehirlerde beyaza dönen ağaçlarda birbirinden güzel manzaralar oluşturuldu.
Bölge sakinleri, üzerlerini battaniye ve halılarla kaplayarak araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.