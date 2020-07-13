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Aktüel

Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:24:56 -
Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava, parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede, yağışların, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 11, Erzurum ve Ağrı'da 12, Ardahan'da 13, Erzincan'da 19, Tunceli'de 20 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 32, Erzincan ve Iğdır'da 30, Erzurum'da 25, Ağrı'da 24, Kars'ta 22 ve Ardahan'da 21 derece olması tahmin ediliyor.

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