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Aktüel

Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin çevreleri için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 08:26:54 -
Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin çevreleri için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi öngörülüyor.



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