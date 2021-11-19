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Aktüel Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?
Aktüel

Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçer? Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanırken, Erzurum Valisi Okay Memiş bazı köylerde yıkılan evlerin olduğunu söyledi. Erzurum depremi sonrası Doğu Anadolu fay hattı sorgulaması başladı. Peki Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor? İşte Doğu Anadolu fay hattının geçtiği yerler...

Yeniakit Publisher
2021-11-19 16:24:00 - 2021-11-19 16:24:45
Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir. Karlıova-Antakya arasında değişik özellikte olan birbirlerini tamamlayan birçok sol yönlü doğrultu atımlı faydan oluşan zon, Doğu Anadolu Fay Sistemi olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1972). Fay sistemi özellikle, 21 Mayıs 1971 tarhinde Bingöl ve yöresini etkileyen, birçok can ve mal kaybına neden olan depremle dikkati çekmiştir.

Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Fay hattı sorgulama
Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Fay hattı sorgulama

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Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Fay hattı sorgulama

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