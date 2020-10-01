Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı! NATO ülkeleri...

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim bazı diyalog girişimleri olmasına rağmen devam ediyor. Henüz bir anlaşmaya varılamayan Doğu Akdeniz için yeni bir hamle daha geldi.

Navtex ilan edildi

Son aylarda gerilimin zirve yaptığı Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan edildi. Bölgede NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.



Bilindiği üzere Yunanistan Doğu Akdeniz'de Meis Adası üzerinden kıta sahanlığı istemiş, Türkiye'nin Oruç Reis gemisi ile gaz arama faaliyetleri gösterdiği bölgelerin kendi kıta sahanlığı olduğunu iddia etmişti. Türkiye'nin bu haksız talebe karşı çıkarak bölgedeki faaliyetlerine devam etmesiyle gerilim tavan yapmış iki ülke savaşın eşiğine gelmişti.