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Dünya Doğu Akdeniz’de Türk gemisine korsan arama
Dünya

Doğu Akdeniz’de Türk gemisine korsan arama

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen “Hamburg” isimli Alman savaş gemisi, Libya’ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk gemisini, Doğu Akdeniz’de korsan müdahalede bulunarak hukuka aykırı şekilde saatlerce aradı. Korsanlar, Türkiye’den izin almadan yapılanın hukuki olmadığı yönündeki ikazlara da uymayarak tüm konteynerleri açarak aradı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:55:00 - 2020-11-25 12:13:23

Türk bandıralı “ROSELINA-A” gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul’dan demir alarak Libya’ya hareket etti. Gemi, önceki gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı’nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora Yarımadası’nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durduruldu. Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Türkiye’den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni’nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı.

Uluslararası girişimlerde bulunulacak

Geminin süratini düşüren ve yolundan engelleyen askerler, Türkiye’den izin almadan yapılanın hukuki olmadığı yönündeki ikazlara uymayarak tüm konteynerleri de açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, yiyecek, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler, daha sonra gemiden ayrıldı. Gemi, Misrata Limanı’na doğru seyrine devam ederken Türkiye’nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Güvenlik kaynakları da konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, İrini Harekatı unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını “hukuka aykırı bir davranış” olarak nitelendirdi. Yaşanan skandal nedeniyle geminin saatlerce Akdeniz’de ağır deniz şartlarına maruz bırakıldığını belirten kaynaklar, olay nedeniyle “açık denizlerin serbestisi” ilkesinin de açık olarak ihlal edildiğini vurguladı.

Tartışmalı harekat: İrini

İrini Harekatı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz’de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor. BM Güvenlik Konseyi kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor. Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken bazı ülkeler ise operasyondan çekiliyor.

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